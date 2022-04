Generali, Fondazione CRT con Caltagirone. Quaglia: maggiore incisività

Generali

Atlantia

Unicredit

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dellasi è espresso ieri pomeriggio a favore del piano connesso allain vista dell'assemblea didel 29 aprile, con il presidenteche afferma come "nelle indicazioni strategiche del piano disegnato per "risvegliare il Leone" abbiamo riscontrato, più grinta".In un'intervista a La Stampache presiede, spiegando che "siamo. Siamo in partita e bisogna giocare un ruolo. Se poi questo aiuta ad accrescere il valore della nostra partecipazione in un'ottica globale, meglio. Non vogliamo esercitare funzioni non proprie, ma offrire il nostro contributo".Gli elementi che hanno convinto l'ente di Torino sono "la, che si prefigge obiettivi di crescita organica molto ambiziosi e sostenibili. Il piano "Awakening the lion" disegna una crescita sistematica, attraverso la ricerca di opportunità legate a una serie di fattori importanti". In particolare, sono apprezzate "leattraverso fusioni e acquisizioni, con l'obiettivo di far crescere dimensionalmente il gruppo guardando ad altri player a livello europeo e globale. La volontà di razionalizzazione dei costi per creare efficienza e il piano di digitalizzazione previsto per il gruppo".Quando gli viene chiestouscente, Quaglia non risponde sull'ipotesi di vendita della quota e afferma che "questo investimento dura ormai dal 2010, è strategico così come quelli ine in, in cui abbiamo creduto a partire dal 1999. Siamo, lo ribadisco, ma gestiamo le partecipazioni per creare valore".