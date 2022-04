Halliburton festeggia crescita risultati trimestrali

Halliburton

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il titoloprotagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,07%.Il gruppo dei servizi per l'industria petrolifera ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione adjusted pari a 0,35 dollari superiore ai 34 dollari stimati dal consensus, Isono cresciuti del 24,1% a 4,28 miliardi di dollari, anche in questo caso superiore ai 4,20 miliardi stimati dal mercato.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,67.