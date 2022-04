Horizon 2020, dall'Ue 1,8 miliardi alle università italiane

(Teleborsa) - Dal 2014 ad oggi sono quasiper progetti di ricerca e innovazione raccolti dalle. Si tratta di circa un terzo dei circa 5,6 miliardi di euro di contributi erogati nell'ambito del programma per la ricerca e l'innovazione europeo Horizon 2020 a imprese, organizzazioni di ricerca e soggetti pubblici italiani. A rilevarlo è un'analisi di ART-ER, condotta su dati dell'UE Open Data Portal del marzo 2022 e tradotta in un tool interattivo di facile utilizzo e con tutti i dettagli sui progetti e enti finanziati.Complessivamente, l'è al quinto posto in Europa per numero di progetti (16.019) e contributo ricevuto (5,6 miliardi euro circa), alle spalle di Germania (19.333 progetti e oltre 10 miliardi di euro di contributo), Gran Bretagna, Francia e Spagna. Sono 87 le università italiane che hanno realizzato(4.609 le partecipazioni totali di più università ai medesimi progetti), assumendo il ruolo di leader nel 36% dei casi. Il(432 partecipazioni e 188 milioni di euro), l'(350 partecipazioni e 151 milioni di euro), il(264 partecipazioni e 105 milioni di euro) e l'(276 partecipazioni e 103 milioni di euro) sono gli atenei che evidenziano la performance migliore a livello nazionale.Il 95% dei progetti finanziati daè stato realizzato da atenei statali, a cui è arrivato il 94% dei contributi erogati. Ma il dato nazionale restituisce anche un punto di vista ulteriore: uno squilibrio tra la capacità di accesso ai fondi da parte delle università più grandi rispetto a quelle di minori dimensioni. Le università nelle prime 10 posizioni in graduatoria raccolgono oltre il 50% del contributo totale ricevuto (967,4 milioni di euro). Se si tiene conto delle caratteristiche degli(statali e non statali, suddivisi in categorie omogenee per dimensioni), la classifica restituisce un dato in linea con le aspettative. Sono i Politecnici e le Università "Mega" a posizionarsi nelle prime posizioni, intervallati da alcune: si tratta dell'Università Ca' Foscari di Venezia (181 progetti per 59 milioni di euro) e dell'Università di Trento (131 progetti per 55 milioni di euro), rispettivamente in nona e decima posizione. Inoltre, se l'Università Federico II di Napoli è il primo ateneo del Mezzogiorno (127 progetti per 51 milioni di euro), l'Università Commerciale Luigi Bocconi è la prima in graduatoria tra quelle non statali (56 progetti per 46 milioni di euro).Quanto al ranking degli atenei per i "" in cui è strutturato il Programma Horizon 2020, il Politecnico di Milano risulta primo per "Excellent Science" e "Industrial Leadership" (quest'ultimo prevalentemente dedicato alle imprese), mentre l'Università di Bologna è leader sul terzo pilastro "Societal Challenges". Analizzando nel dettaglio i progetti, si nota che ladei ricercatori, finanziata dalla misura Marie Sklodowska Curie (MSCA), è quella con più partecipazioni finanziate: 1.332, pari al 29% del totale.A seguire con 417 partecipazioni finanziate, pari al 9% del totale, la misura relativa allo(ERC), che sostiene ricercatori di eccellenza in attività di ricerca di frontiera, orientata a progressi fondamentali della conoscenza. Inoltre, Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (297 partecipazioni - 6,4%), Salute, cambiamento demografico e benessere (279 partecipazioni - 6,1%) e Sicurezza alimentare, marittima e bioeconomia (252 partecipazioni - 5,5%), chiudono la classifica dei primi 5 programmi con maggiori partecipazioni.Un'ulteriore lettura dei dati è quella dedicata ai temi di ricerca dei progetti finanziati. Dall'analisi dei 3.631 progetti totali che coinvolgono le università italiane, "" è il macro ambito con più progetti (1.857), al cui interno spiccano quelli sulle scienze informatiche, in particolare data science e, le scienze biologiche e quelle fisiche. In seconda posizione "Engineering and Technology" con 1.290, è evidente la spinta alla progettazione che viene di temi connessi all'ambiente e alle tecnologie energetiche sostenibili. Seguono "Social Sciences" con 1.021 progetti, "Medical and health sciences" (746), "Humanities"(282) e "Agricultural sciences" (256).Terminato Horizon 2020, il sostegno all'eccellenza scientifica, alla ricerca collaborativa e a tutte le forme di innovazione è assicurato dal nuovo programmache, con una dotazione di 95,5 miliardi di euro, prosegue nella missione di identificare grandi traguardi e contribuire a risolvere alcune delle più grandi sfide del nostro tempo.