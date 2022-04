CDP presenta liste candidati per rinnovo cariche Fincantieri, Aspi e Ansaldo Energia

Fincantieri

(Teleborsa) -ha presentato le liste per il rinnovo delle cariche sociali didi cui detiene il 71,32% tramite CDP Industria, die diPer quanto riguarda, il CdA di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha approvato, in vista del rinnovo del board, all’ordine del giorno dell’assemblea del 16 maggio 2022, la seguente lista di candidati alla carica di amministratore: Cristina Scocchia;; Alberto Dell’Acqua; Valter Trevisani; Alessandra Battaglia; Massimo Di Carlo; Esedra Chiacchella; Rosanna Rossi.Saranno, inoltre, presentate le seguenti proposte di delibera: nominare Claudio Graziano Presidente del CdA; determinare il numero degli amministratori da nominare in dieci; gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; confermare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori (incluso il Presidente) in euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.Con riferimento ad, in vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto per il prossimo 5 maggio, il Consiglio di CDP ha approvato la seguente lista di membri del CdA che, in base ai vigenti patti parasociali con i fondi Blackstone eMacquarie, spetta alla medesima designare:; Massimo Romano; Francesca Pace; Roberta Battaglia; Fabio Massoli.Con riferimento ad, i seguenti membri del CdA:; Giovanni Zetti; Chiara Bisagni; Paola Girdinio; Gaetano Massara; Fabiola Pellegrini; Fabio Barchiesi; Maurizio Dainelli.