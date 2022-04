Energia, Todde: con rinnovabili previste al 2030 trenta miliardi risparmi

(Teleborsa) - "Se avessimo oggi la produzione di energia da rinnovabili prevista alper l'approvvigionamento energetico. Lo ha detto la viceministra dello Sviluppo Economico,intervenendo aglisulla transizione energetica in corso a Roma. Aldel fabbisogno energetico con, rispetto ali oggi.Secondo la Todde, il"sta accelerando molto la discussione sulle rinnovabili" con l'obiettivo di trovare un'alternativa al al gas russo che oggi rappresenta il 38% delle importazioni di gas del nostro paese. In merito alle, per la viceministra "è un dovere intercettare il valore della componentistica per creare posti di lavoro e non dipendere da altri paesi". Sul tema delle sanzioni alla Russia, sottolineata l'importanza per l'Europa di avere una "voce unitaria" e di tenere in considerazione gli squilibri che i tetti all'importazione di gas stanno creando fra paesi delmentre i paesi importatori del Sud sono coinvolti diversamenteha detto Todde.Quanto allo stop alle importazioni di gas russomisurabile in alcuni gradi in meno" di riscaldamento, prosegue sottolineando che "il problema infatti non sarà questo inverno ma il prossimo quando avremo poche scorte. Molto dipenderà da quanto saremmo veloci ad aumentare l'impiego di gas liquefatto. Per questo stiamo lavorando molto anche su rigassificatori e sulle naviAd oggi al Mise sono aperti "ha riferito Todde. "Ci sono diverse filiere in crisi per il rincaro delle materie prime e dell'energia. E' un tema che va affrontato non solo con regole nazionali come abbiamo fatto noi con i decreti energia, necessari per tenere in vita le aziende e farle ripartire". Fra i settori più colpiti quellogià in crisi per la transizione verso la mobilità elettrica. "Molte aziende di componentistica per motori a combustione erano già in crisi e si ponevano il tema della transizione. Bisogna sostenerle e non avere avere paura del cambiamento". Rispetto alle stime di una perdita di 70mila posti di lavoro nel solo settore automotive, Todde ha risposto che"Non credo che aumentare tasse sia una, ha concluso.