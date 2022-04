Alerion, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo di 0,44 euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo quotato su Europex Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 edi esercizio. I soci hanno anche approvato la proposta di distribuzione di unlordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie). Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 con stacco della cedola n. 11 in data 23 maggio 2022, record date 24 maggio 2022.Inoltre, l'assemblea haAntonia Coppola, Carlo Delladio, Stefano Francavilla e Pietro Mauriello nominati a seguito di cooptazione, i cui mandati scadranno alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 unitamente agli altri amministratori in carica. Via libera alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia die parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.Infine, è stato deliberato di autorizzare il CdA all', per un periodo di 18 mesi dalla data odierna e per un numero massimo di azioni ordinarie della Società, fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute - della quinta parte delle azioni in circolazione. Alla data odierna la società detiene 225.356 azioni proprie.