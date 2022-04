AmEx, trimestrale trainata da spesa per viaggi e intrattenimento

American Express

(Teleborsa) -, colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha registrato undi 2,1 miliardi di dollari, o 2,73 dollari per azione, nel, rispetto a un utile netto di 2,2 miliardi di dollari, o 2,74 dollari per azione, dello stesso periodo del 2021. Idel primo trimestre (al netto degli interessi passivi) sono stati di 11,7 miliardi di dollari, in aumento del 29% rispetto ai 9,1 miliardi di dollari di un anno fa. Il, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile netto per azione di 2,44 dollari su ricavi per 11,6 miliardi di dollari."I nostri ottimi risultati del primo trimestre hanno dimostrato il continuo slancio aziendale che abbiamo raggiunto negli ultimi trimestri nonostante l'incerto contesto macroeconomico - ha affermato il- I ricavi sono aumentati del 29% su base annua, trainati dalla crescita della spesa Card Member del 35% a livello globale al netto del tasso di cambio, con"."Abbiamo anche assistito a un maggiore coinvolgimento tra le nostre categorie di clienti, guidato dalla, che sono aumentate rispettivamente del 56% e del 30%, su base corretta per il cambio rispetto allo scorso anno", ha aggiunto. "La spesa per beni e servizi, che è la più ampia categoria di spesa per la nostra rete, ha continuato ad accelerare nel trimestre, crescendo del 21% al netto del tasso di cambio rispetto allo scorso anno - ha spiegato Squeri - Laè aumentata del 121% su base FX rettificata rispetto a un anno fa e ha sostanzialmente raggiunto i livelli pre-pandemia a livello globale per la prima volta a marzo".