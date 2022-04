In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,05%) e si attesta su 34.793 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.394 punti.In forte calo il(-1,99%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,38%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,10%),(-2,41%) e(-1,73%).Tra i(+2,92%),(+1,25%),(+1,06%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.(+3,23%),(+2,83%),(+1,79%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,48%.In perdita, che scende dell'8,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,45 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 57 punti; preced. 57,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8,02 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 184K unità).