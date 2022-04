Italo partecipa alla 22° edizione della Corsa di Miguel

(Teleborsa) -partecipa allade, in programma il. Nelcon il traguardo all'interno di uno scenario suggestivo quale quello dello, è prevista sia una manifestazione da 10km competitiva, che una "passeggiata" della stessa lunghezza per dar modo a tutti i 5.400 iscritti di apportare il proprio contributo.In quest'occasione Italo, che prenderà parte con una propria squadra a La Corsa di Miguel, ha stretto una partnership con la(che presta sostegno a persone con disabilità) e con l'(che con il suo SOD ITALIA RUNNING TEAM organizza "La Miguel delle Joëlette" ovvero la partecipazione di atleti disabili in Joëlette in collaborazione con la più ampia manifestazione La corsa di Miguel, con lo scopo di includere tutti alla manifestazione, lottando per una vera inclusione e eliminando ogni tipo di barriera).L'azienda doneràper i bambini della Fondazione Tetrabondi, che così potranno prendere parte alla gara accompagnati e supportati dai corridori del team Italo e SOD ITALIA APS.Una, valore che da sempre contraddistingue la policy di Italo, che ha scelto di essere in prima fila per supportare quest'iniziativa e dar modo a tutti di partecipare.