Vodafone: campagna switch to green per utilizzo responsabile e sostenibile della tecnologia

Vodafone

(Teleborsa) - In occasione dellalancia la: nel rinnovare il suo impegno concreto nell'affrontare il cambiamento climatico, Vodafone vuole. Prosegue dunque il progetto che invita tutte le persone a donare nuova vita ai vecchi smartphone portandoli nei Vodafone Store per una loro valutazione e ricondizionamento.Inoltre, a partire dal 22 aprile e fino al 5 giugno, tutti coloro che consegneranno un vecchio device, potranno vincere ogni giorno uno smartphone caratterizzato da alti standard di sostenibilità, con un Eco Rating di 80/100. L'Eco Rating è un sistema di valutazione ecologica per stabilire le prestazioni ambientali del dispositivo nel suo intero ciclo di vita e per aiutare i consumatori a identificare e confrontare, e quindi a scegliere, i device più sostenibili.Lo smartphone che viene riconsegnato riceverà una valutazione direttamente in negozio: sarà possibile ricevere un codice sconto da utilizzare per l'acquisto di un nuovo smartphone se il device consegnato è valido per la valutazione e soddisfa tutti i requisiti del programma Smart Change - fra cui il non essere più in uso ma ancora funzionante, libero di vincoli e rate pendenti e privo di dati personali al suo interno. Lo smartphone che invece risulta ancora funzionante ma non ha un valore residuo, può essere donato avviando così i suoi componenti al ricondizionamento integrale o di eventuali parti a opera dei detenuti del Carcere di Bollate, nell'ambito del progetto di economia circolare dell'impresa sociale Fenixs volto al reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro.Per valorizzare l'iniziativa,- saranno. Le vetrine ricoperte da verde stabilizzato ricordano come insieme si possa essere ancora più green, puntando su iniziative sostenibili e comportamenti responsabili e virtuosi. La decorazione degli store prosegue all'interno, con dei pannelli che rinnovano l'invito ad aderire al progetto per la raccolta e ricondizionamento dei dispositivi inutilizzati.Infine, con una, Vodafone propone delleattraverso un uso corretto della tecnologia. Tra le scelte sostenibili, l'uso di SIM card in plastica riciclata che eliminano la necessità di produrre annualmente 320 tonnellate di plastica vergine, con un potenziale risparmio stimato di 1.280 tonnellate di CO2 all'anno, o l'utilizzo di alcune funzionalità presenti negli smartphone che possono aiutare a prolungare la durata della batteria e aumentare quindi la durata del dispositivo.L’iniziativa è promossa inoltre da una campagna TV on air da oggi, e da contenuti digital.