General Electric affonda al Nyse su delusione guidance

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per, che passa di mano in perdita dell'11,83% con il mercato deluso dall' outlook debole fornito dalla multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Il. ha affermato: "Stiamo mantenendo l'intervallo che avevamo indicato a gennaio, ma mentre continuiamo a lavorare sull'inflazione e altre pressioni in evoluzione,. È importante sottolineare che rimaniamo sulla buona strada per il lancio tre società indipendenti, investment grade con posizioni di leadership in settori critici in crescita, ben posizionate per creare valore a lungo termine".General Electric ha chiuso il primo trimestre con perdite nette ridotte a 99 centesimi per azione da 2,61 dollari. I ricavi sono calati nei tre mesi dello 0,2% a 17,04 miliardi, contro i 16,85 miliardi stimati dagli analisti.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,94 USD con tetto rappresentato dall'area 83,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,62.