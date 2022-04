UBS, utile sale del 17% in Q1 trainato da Global Markets

UBS

(Teleborsa) -ha registrato undi 2.729 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022 (+19% su base annua), comprese le spese nette per perdite su crediti pari a 18 milioni di dollari. Ilè stato del 70,7%, 3,1 punti percentuali in meno su base annua. Il reddito operativo è aumentato dell'8% su base annua, mentre le spese operative sono aumentate del 4%. L'è stato di 2.136 milioni di dollari, in aumento del 17% su base annua e superiore alle aspettative di 1,79 miliardi di dollari (secondo un consensus di 21 analisti compilato dalla banca svizzera). Il rendimento del capitale CET1 è stato del 19%. Il coefficiente di capitaledi fine trimestre era del 14,3% (guidance al 13%)."Il primo trimestre è stato dominato da- ha commentatodi UBS - In questo contesto, siamo rimasti concentrati sull'esecuzione dei nostri piani strategici, sul servizio ai nostri clienti e sulla gestione del rischio"."Quando i clienti si sono rivolti a noi per avere consigli su come navigare in questo ambiente difficile, siamo rimasti loro vicini, fornendo ricerca, consulenza e guida nelle loro decisioni di investimento - ha aggiunto - E con i mercati volatili che guidano i volumi di scambio, abbiamo facilitato elevati volumi di scambi, gestito il rischio e fornito accesso alla liquidità, ottenendo i".Il reddito operativo della divisioneè aumentato del 28%, mentre l'utile prima delle tasse è stato di 929 milioni di dollari (+126% su base annua). Escludendo una perdita di 774 milioni di dollari per l'insolvenza di un cliente con sede negli Stati Uniti nell'attività di prime brokerage nel 1Q21, il reddito operativo sarebbe diminuito del 5%. I ricavi disono aumentati del 59% o 875 milioni di dollari. Escludendo la suddetta perdita, Global Markets sarebbe salito del 4% o 101 milioni di dollari, principalmente trainato da, in parte compensati da minori ricavi da finanziamento del mercato dei capitali.