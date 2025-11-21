Milano 11:48
EQUITA, Intesa alza target price: da anno di transizione a migliore di sempre
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 5,8 euro per azione (dai precedenti 5,2 euro) il target price su EQUITA, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Gli analisti scrivono che EQUITA ha registrato una solida performance nel terzo trimestre del 2025, con un margine di utile netto in aumento al 22,5%, grazie a un forte aumento dei ricavi. I segmenti Global Markets e Investment Banking hanno superato le aspettative, con solidi contributi da trading e M&A.

Intesa Sanpaolo ha aumentato le stime di fatturato per il periodo 2025-27 in media dell'8%, trainate principalmente da Global Markets e AAM. La nuova stima di utile netto per il 2025 è stata aumentata a 22,7 milioni di euro, il valore più alto nella storia dell'azienda. Aumentata anche la stima sul dividendo per azione per il 2025 a 0,39 euro (da 0,37 euro), ipotizzando che il management possa verosimilmente proporre di accantonare parte dei solidi risultati di quest'anno per potenziali investimenti strategici futuri.

"Nonostante il dividend yield ancora interessante di circa il 7% offerto dalle nuove stime per il 2025, il titolo è stato rivalutato (da un rapporto P/E inferiore a 11x nel 2023 a un valore attuale superiore a 13x rispetto alle nuove stime per l'EPS del 2026) sulla scia della ripresa dell'attività commerciale registrata nel 2025 - si legge nella ricerca - Riteniamo che il titolo sia correttamente quotato ai livelli attuali".
