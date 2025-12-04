Equita potenzialmente aperta a partnership per entrare nel wealth management

(Teleborsa) - Il management di EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, è convinto che il 2025 vedrà probabilmente l'azienda raggiungere i suoi migliori risultati di sempre
, con miglioramenti significativi registrati da inizio anno in ciascun segmento di business, Global Markets (GM), Investment Banking e Alternative Asset Management (AAM). Questo grazie a una combinazione di condizioni di mercato positive, solidi guadagni di quota di mercato e la performance record della divisione Directional Trading. Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo
, dopo aver ospitato il management team di EQUITA in un roadshow con gli investitori in Svizzera.
Più specificamente, il management ha dimostrato come: l'azienda sia stata in grado di aumentare la propria quota di mercato in tutte le classi di attività (azionario e reddito fisso) all'interno di Global Markets; e l'Investment Bank sia riuscito a superare significativamente il mercato M&A nazionale
(anche grazie a diverse transazioni annunciate nel segmento finanziario), oltre a registrare un livello record di mandati nel DCM.
Il management ha diffuso un messaggio positivo per il prossimo anno
, prevedendo di raccogliere ulteriori benefici dagli investimenti effettuati negli ultimi anni, in particolare nell'ECM. Una combinazione di ripresa delle valutazioni e della liquidità delle società medio-piccole, e di nuove iniziative istituzionali a supporto dei mercati dei capitali, dovrebbe incoraggiare nuove quotazioni sul mercato regolamentato
. Il gruppo sta già registrando una crescita positiva dei ricavi su base annua, sebbene partendo da un livello molto basso (circa un terzo della media storica);
In attesa del rinnovo del board il prossimo anno per disporre di un piano industriale aggiornato, il CEO ha esaminato i principali progressi compiuti dal gruppo dalla quotazione, in termini di diversificazione delle attività sia organica (come in AAM) sia attraverso acquisizioni mirate (come in GM e Investment Banking). In un settore della gestione patrimoniale alternativa
in ulteriore consolidamento, il management ha confermato di essere costantemente alla ricerca di opportunità di crescita esterna
, puntando su una scala più ampia e un'ulteriore diversificazione delle classi di attività. "Con l'obiettivo a lungo termine di raggiungere una presenza completamente diversificata, simile a quella di un operatore blue-chip sul mercato, il CEO ha affermato di essere potenzialmente aperto alla firma di partnership strategiche per entrare nel mercato della gestione patrimoniale nei prossimi anni", si legge nella ricerca.