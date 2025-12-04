Equita potenzialmente aperta a partnership per entrare nel wealth management

EQUITA

Il management di Equita, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, è convinto che, con miglioramenti significativi registrati da inizio anno in ciascun segmento di business, Global Markets (GM), Investment Banking e Alternative Asset Management (AAM). Questo grazie a una combinazione di condizioni di mercato positive, solidi guadagni di quota di mercato e la performance record della divisione Directional Trading. Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo, dopo aver ospitato il management team di EQUITA in un roadshow con gli investitori in Svizzera.Più specificamente, il management ha dimostrato come: l'azienda sia stata in grado di aumentare la propria quota di mercato in tutte le classi di attività (azionario e reddito fisso) all'interno di Global Markets; e l'(anche grazie a diverse transazioni annunciate nel segmento finanziario), oltre a registrare un livello record di mandati nel DCM.Il management ha diffuso un, prevedendo di raccogliere ulteriori benefici dagli investimenti effettuati negli ultimi anni, in particolare nell'ECM. Una combinazione di ripresa delle valutazioni e della liquidità delle società medio-piccole, e di nuove iniziative istituzionali a supporto dei mercati dei capitali, dovrebbe. Il gruppo sta già registrando una crescita positiva dei ricavi su base annua, sebbene partendo da un livello molto basso (circa un terzo della media storica);In attesa del rinnovo del board il prossimo anno per disporre di un piano industriale aggiornato, il CEO ha esaminato i principali progressi compiuti dal gruppo dalla quotazione, in termini di diversificazione delle attività sia organica (come in AAM) sia attraverso acquisizioni mirate (come in GM e Investment Banking). In un settore dellain ulteriore consolidamento, il management ha confermato di essere, puntando su una scala più ampia e un'ulteriore diversificazione delle classi di attività. "Con l'obiettivo a lungo termine di raggiungere una presenza completamente diversificata, simile a quella di un operatore blue-chip sul mercato, il CEO ha affermato di essere potenzialmente aperto alla firma di partnership strategiche per entrare nel mercato della gestione patrimoniale nei prossimi anni", si legge nella ricerca.