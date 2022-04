Somec acquista azioni proprie

Somec

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 aprile 2022, ha comunicato di aver, dal 12 al 21 aprile, complessivamente(pari allo 0,04% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 28,4047 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni al 21 aprile, Somec detiene 20.300 azioni proprie, pari allo 0,29% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 333.368,80 euro.Nel frattempo, in Borsa,si muove in territorio negativo e si attesta a 28,4 euro, con un calo dell'1,39%.