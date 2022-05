Generali, CdA nomina CEO Donnet. Cleva è Head of Investor and Rating Agency Relations

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione diha nominatoe confermato(a cui sono state confermate le previgenti deleghe di poteri e il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi). In una successiva seduta, spiega una nota, il consiglio provvederà all'istituzione dei comitati consiliari e alla nomina dei loro componenti.Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato ilnelle persone di Gabriele Galateri di Genola, che ne è stato eletto presidente, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Philippe Donnet, Aldo Minucci, Monica Alessandra Possa e Lucia Silva.La compagnia assicurativa ha anche annunciato la nomina di, con effetto da oggi. Fabio Cleva riporterà direttamente al Group CFO, Cristiano Borean. Giulia Raffo assume il ruolo di Chief Financial Officer di Country Italia & Global Business Lines e di Chief Financial Officer di Generali Italia.Fabio Cleva ha maturato una significativa esperienza nelle, ha ricoperto l'incarico die vanta una lunga carriera nel Gruppo. Avrà la responsabilità di massimizzare l'efficacia dell'interazione del gruppo con i mercati finanziari e assicurare un dialogo coerente e trasparente con investitori, analisti e agenzie di rating.