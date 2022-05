Warren Buffett scommette sul deal Microsoft-Activision Blizzard

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -, la holding di Warren Buffett, ha rivelato di avere unadel 9,5% in, società statunitense che ha in portafoglio videogiochi molto popolari come "Warcraft", "Call of Duty" e "Candy Crush", oltre alle attività di eSport e studios in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti. La maggior parte dellacheha annunciato l'intenzione di acquisire la società di videogiochi per 68,7 miliardi di dollari.L'oracolo di Omaha ha quindi deciso di, cioè la differenza tra il prezzo della società acquisita e il prezzo offerto dall'acquirente. Su Activision Blizzard è addirittura al 25,6% (sulla base dei prezzi di chiusura di venerdì) ed è dovuto alle. Microsoft ha accettato di pagare 95 dollari per azione in contanti, mentre le azioni della società di videogiochi hanno chiuso venerdì a 75,6 dollari per azione.Ladel 9,5% messa insieme da Berkshire Hathaway. Buffett, durante la riunione annuale degli azionisti del Berkshire a Omaha (Nebraska) ha detto che la holding presenterà un rapporto alle autorità di regolamentazione se la quota dovesse raggiungere il 10%."Di tanto in tanto vedo un deal di arbitraggio e lo faccio - ha detto il presidente e CEO di Berkshire - A voltesu quella società, somme di denaro abbastanza ingenti, a seconda di cosa succede se l'accordo va in fumo"."Se l'accordo va a buon fine, guadagniamo un po' di soldi, e se non va a buon fine chissà - ha aggiunto Buffett - Ma, non sappiamo cosa faranno altre 30 giurisdizioni. Una cosa che sappiamo è che Microsoft ha i soldi".