Tenaris, Credit Suisse alza target price e conferma Underperform

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 8,8 euro) per azione ilsu, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella fornitura globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, e ha confermato il giudizio sul titolo a "". "Sebbene ci aspettassimo un outlook positivo per il secondo trimestre del 2022, ladi Tenaris di ulteriori ricavi in aumento e margini stabili rispetto al primo semestre", sottolineano gli analisti.Credit Suisse haper il 2022 del 15% a 2,2 miliardi di dollari dopo che Tenaris ha indicato che vedrà un ulteriore aumento dei ricavi nel secondo trimestre, mentre i margini dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili (primo trimestre al 26,5%), trainati principalmente dal Nord America e da un ulteriore aumento dei volumi seamless.Ottima la performance di, che si attesta a 14,57 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 14,79 e successiva a 15,3. Supporto a 14,28.