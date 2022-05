Generali diventa azionista di maggioranza in JV assicurativa Danni in India

Generali

(Teleborsa) -hada Future Enterprises Limited del, arrivando a detenere cosi` unain FGII, dopo aver ricevuto le autorizzazioni dalle autorità regolamentari e antitrust. L'operazione intende rafforzare la posizione del gruppo assicurativo italiano nei. Inoltre, Generali afferma di essere il primo player, tra gli assicuratori internazionali, ad avere acquisito una partecipazione di maggioranza in entrambe le proprie joint venture assicurative indiane dopo l'entrata in vigore del nuovo limite alla partecipazione azionaria di aziende straniere."L'operazione è in linea con la strategia di generali di rafforzare il proprio posizionamento in questo mercato ad alto potenziale e siamo felici di consolidare la nostra presenza in India, diventando Partner di Vita per un numero sempre maggiore di clienti indiani sia nel segmento Vita che nel segmento Danni", ha commentato. "Siamo entusiasti di poter consolidare la nostra posizione anche nel segmento Danni e lavoreremo per creare più` valore per i nostri clienti, agenti, partner e distributori", ha aggiunto