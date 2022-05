Idrogeno, Bruxelles si impegna a sostenere aumento capacità elettrolizzatori

(Teleborsa) - Laha offerto il suoall'industria europea dell'con l'obiettivo di. E' quanto emerso a seguito di un incontro, ieri a Bruxelles, fra il Commissario per il Mercato internoed gli amministratori delegati didi elettrolizzatori.Si è discusso di come aumentare la capacità degli elettrolizzatori, al fine di produrre più idrogeno pulito. A tal proposito è stata firmata una dichiarazione congiunta in cuila sua capacità di produzione di elettrolizzatori entro il 2025. Ciò consentirà la produzione annuale dirinnovabile nell'UE, un obiettivo fissato dal Piano REPowerEU lanciato a marzo 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia, che punta alla creazione di una unione europea dell'energia. Il piano in quesitone migliorerà l'approvvigionamento di energia sostenibile e sicura e ridurrà la dipendenza dell'UE dal gas russo.dal canto suo a stabilire un, facilitare l'accesso ai finanziamenti e promuovere catene di approvvigionamento efficienti."L'idrogeno pulito è essenziale per ridurre le emissioni industriali di CO2 e contribuire alla nostra indipendenza energetica dalla Russia", ha affermato il Commissario Breton, aggiungendo "non abbiamo tempo da perdere, per questo il vertice europeo sugli elettrolizzatori è stato così tempestivo. L'industria ha accettato di moltiplicare per dieci le capacità di produzione di elettrolizzatori in Europa e la Commissione sosterrà questa significativa espansione industriale per assicurarsi la leadership nelle tecnologie per l'energia pulita di domani".