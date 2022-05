L'Ecopillola di Andrea Ferretti: stop al petrolio russo?

(Teleborsa) -che la UE sta mettendo a punto, che su tema dell'embargo al petrolio si è divisa. E' quanto sottolinea l', economista e docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli, provando a chiarire l'impatto del nuovo- La Commissione europea si appresta a varare ilcontro la Russia ed è un pacchetto duro, perché oltre a prevedere nuove sanzioni a carico di, prevede la cacciata della prima banca russa, la, dal sistema internazionale di pagamenti SWIFT.- Il punto fondamentale è che questo sesto pacchetto contiene anche unrusso da parte dell'Europa. In altre parole, dopo l'embargo all'import di petrolio russo da parte degli Stati Uniti, che però importano solamente l'8% del loro fabbisogno di petrolio, anchedall'import di petrolio sovietico entro sei mesi. E qui il gioco si fa duro per un paio di motivi: la Russia è il terzo produttore al mondo di petrolio e gli introiti da petrolio costruiscono la, quindi l'export di petrolio è un nervo scoperto per l'economia russa; l'import di petrolio è un nervo scoperto anche perdi petrolio dalla Russia. L'Italia ne importa circa l'11% e la Germania fino a poco tempo fa importava il 35% del suo fabbisogno di petrolio dalla Russia, in questi mesi drasticamente ridotto al 12%.- Purtroppo per varare questo sesto pacchettodi tutti i Paesi ed alcuni Stati europei sono insorti contro questo sesto pacchetto, ad esempiocol suo solito tatto ha subito detto che il sesto pacchetto equivale a una bomba atomica sganciata sull'economia ungherese ed. Effettivamente, l'Ungheria dipende per oltre il 50% dal petrolio sovietico e, non avendo sbocco sul mare, riuscirebbe con difficoltà a sostituire il petrolio russo con altro petrolio proveniente via mare da altre nazioni. Verosimilmente, la soluzione passerà dalla concessione a questi paesi, compresa la, di si unper svincolarsi dalla morsa del petrolio russo.ma per altri motivi, in quanto il nuovo pacchetto prevede sanzioni anche a carico del trasporto di petrolio russo e, ovviamente, questo va a danneggiare gli armatori greci, che al momento stanno allegramente trasportando il petrolio russo dai giacimenti sovietici ai porti di mezzo mondo.