USA, stop di Trump al maxi eolico offshore: sospesi cinque progetti per rischi alla sicurezza

Dominion Energy

(Teleborsa) - L’ha sospeso il(CVOW), il più grandedegli, insieme ad altri quattro impianti lungo la East Coast, citando rischi per la sicurezza nazionale segnalati dal Pentagono. Lo stop riguarda anche Vineyard Wind 1, Revolution Wind, Sunrise Wind ed Empire Wind 1.Secondo il Dipartimento dell’Interno, turbine e torri "altamente riflettenti" potrebbero interferire con i, rendendo necessaria una pausa per valutare possibili misure di mitigazione. Il, sviluppato da, prevede 176 turbine ed era atteso in completamento nel 2026, con una capacità sufficiente ad alimentare oltre 600.000 abitazioni.Dopo l’annuncio, il titolo Dominion Energy è sceso in modo deciso. La società ha avvertito che il blocco "minaccia l’" nella Virginia del Nord, area in cui la domanda elettrica è in forte crescita per l’espansione deie dell’