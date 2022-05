Coronavirus, Speranza: "Pandemia non è finita, quarta dose salvavita"

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 371mila tamponi, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività in lieve crescita al 15,1% (ieri era 13,5%). Sono(compreso qualche riconteggio), 5 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi, martedì 10 maggio, dal ministero della Salute.vaccinale contro Covid-19, quello sulla quarta dose per over 80, ospiti delle Rsa e 60-79enni con patologie che li rendono vulnerabili. Una fase "che io ritengo particolarmente rilevante e i cui numeri devono necessariamente crescere nelle prossime settimane". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'evento "SocioTechLab. La tecnologia che fa bene alle persone", promosso da Spi Cgil ribadendo che, anche se grazie all'elevata copertura vaccinale siamo entrati in una fase nuova della pandemia di Covid,intanto, dai dati contenuti nel rapporto dell’Iss emerge che nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati è salita al 5%, contro il 4,5% della settimana precedente. A pesare, dicono gli esperti, è la diffusione di Omicron e delle sue sottovarianti. Tra i soggetti più a rischio di reinfettarsi ci sono"Vengo dagli Stati Uniti dove i colleghi sono terrorizzati perché quello che sta succedendo nella lotta contro questo coronavirus è qualcosa che non si è mai visto precedentemente: una capacità di mutazione così rapida. L'hanno tutti i virus, ma una". Così Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.