Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+2,58%), guizzo positivo per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

Seco

Sesa

Exprivia

Eurotech

Eems

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 130.777,3 e ha chiuso a 131.967,2, balzando del 2,58% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 713 dopo un avvio a quota 696.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,83%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita del 2,20%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,79% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,61% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 6,83%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,39%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.