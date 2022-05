Avio, ricavi in aumento in Q1. Lancio Vega C a fine giugno

Avio

(Teleborsa) -ha chiuso ilconper 65,9 milioni di euro, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'accelerazione nei ricavi è principalmente attribuibile a maggiori attività di produzione del motore P120 nonché a maggiori attività di sviluppo sia per Vega C che per Vega E, sottolinea la società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. L'si è assestato a 1,2 milioni di euro, in calo rispetto al primo trimestre 2021 per il significativo aumento dei costi energetici a partire dagli ultimi mesi del 2021. L'è risultato negativo per 4,1 milioni di euro.Ilè pari a 819,3 milioni di euro, in leggero calo rispetto al dato di fine 2021 per l'assorbimento dei ricavi del trimestre. "Sono comunque confermate le forti prospettive di business a medio e lungo termine ulteriormente sostenute dai contratti firmati ad inizio aprile da Arianespace", evidenzia Avio. Laè di +28,5 milioni di euro (rispetto a 57,2 milioni di euro a dicembre 2021), per effetto della tipica evoluzione stagionale del capitale circolante. Confermata laper il 2022 annunciata lo scorso mese di marzo Avio ha affermato che la, con il lanciatore che attualmente è in fase di integrazione sulla rampa di lancio al Guyana Space Center (GSC) in Guiana Francese. Al momento i primi tre stadi risultano già integrati nel launch pad, mentre il quarto stadio sarà integrato nel corso delle prossime settimane.