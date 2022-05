Sicurezza lavoro, INL: più che raddoppiate sospensioni imprese

(Teleborsa) -con le regole sullae che sono state conseguentemente(INL).Lo ha annunciato il direttore dell'INL, indicando che il numero complessivo di imprese sospese per violazione delle norme di sicurezza è passato dalle 673 deol primo trimestre 2022 a, con un, dove il numero di imprese sospese è passato da 188 a. Il settore ha anche una percentuale alta di violazioni: nel 2021, su oltre, sono state trovatePer il direttore dell'INL c'è unche va analizzato e cioè che, in genere, "ilriguarda iled illa violazione alledel lavoro", mentrecon "il 38% delle violazioni in materia di lavoro nero e 62% alle norme di sicurezza".