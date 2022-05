ASPI, utile sale a 237 milioni nel 1° trimestre

(Teleborsa) -ha chiuso il1° trimestre 2022 con undi euro, in crescita di 220 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2021 (21 milioni di euro).operativi sono pari a 887 milioni di euro, in crescita di 157 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021 (730 milioni di euro). In particolare, i ricavi da pedaggi” ammontano a 791 milioni di euro, in aumento di 154 milioni di euro rispetto al periodo di confronto, a fronte di unapari a 551 milioni di euro, si incrementa di 177 milioni di euro (+176 milioni di euro su base omogenea) rispetto ai 374 milioni del primo trimestre 2021.è pertanto pari 397 milioni di euro e registra un incremento di 156 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021 (241 milioni di euro).(FFO) pari a 245 milioni di euro (92 milioni di euro nel primo trimestre 2021).del Gruppo al 31 marzo 2022 pari a 8.059 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021 di 187 milioni di euro