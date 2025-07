Northrop Grumman alza stime su profitto annuale con forte domanda di armi

Northrop Grumman

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo aerospaziale e della difesa, ha registrato un aumento dell'1% dellenel2025, raggiungendo i 10,4 miliardi di dollari, rispetto ai 10,2 miliardi di dollari del secondo trimestre 2024.L'del secondo trimestre 2025 è stato pari a 1,2 miliardi di dollari, pari a 8,15 dollari per azione diluita, rispetto ai 940 milioni di dollari, pari a 6,36 dollari per azione diluita, del secondo trimestre 2024. L'utile netto del secondo trimestre 2025 riflette la solida performance operativa e un beneficio netto al netto delle imposte di 150 milioni di dollari, pari a 1,04 dollari per azione diluita, correlato alla cessione, precedentemente annunciata, dell'attività di servizi di formazione."Il team di Northrop Grumman ha registrato un secondo trimestre positivo, con un aumento delle vendite e un'eccellente performance operativa - ha dichiarato il- Stiamo lavorando con i nostri clienti per accelerare l'implementazione delle capacità necessarie per realizzare la loro visione di pace attraverso la forza. Continuiamo a registrare una crescente domanda a livello globale per la nostra ampia gamma di prodotti, che ha portato a una crescita del 18% delle vendite internazionali nel trimestre. Grazie alla fiducia nel nostro team e alla nostra capacità di fornire risultati ai nostri clienti, stiamo incrementando le nostre previsioni annuali per l'utile operativo di segmento, l'utile per azione (EPS) e il free cash flow".Ora Northrop Grummanun utileper azione compreso tra 25,00 e 25,40 dollari (da 24,95-25,35 dollari). Tuttavia, ha ridotto le sue previsioni di ricavi per l'anno in corso a una cifra compresa tra 42,05 e 42,25 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 42 e 42,5 miliardi di dollari.