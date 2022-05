CAREL Industries, Mediobanca conferma giudizio dopo conti Q1

Mediobanca

(Teleborsa) -ha confermato ail prezzo obiettivo e a "" il giudizio su, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha presentato i risultati relativi al primo trimestre del 2022 , che ha visto vendite sopra le attese grazie alla forte crescita organica e un EBITDA leggermente sotto le aspettative, con "la combinazione di aumento dei prezzi e leva operativa che ha in parte compensato l'aumento dell'inflazione dei costi".Tra i principali messaggi chiave emersi dalla conference call, secondo Mediobanca, ci sono il fatto che tutte le principali(pompe di calore, data center, refrigerazione nei supermercati) sono in buone condizioni con qualche rallentamento osservato nelle applicazioni cicliche industriali, che l'è visto nell'intervallo 19-20% con l'azienda che reinveste la potenziale extra-crescita nella digitalizzazione e nelle operazioni e che la priorità strategica è crescere attraverso i volumi, con gliche sono più strutturali che opportunistici.Intanto, è ottima la performance di, che si attesta a 21,85 con une risulta uno dei migliori titoli dell'intero listino nella giornata odierna. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 22,22 e successiva a 22,97. Supporto a 21,47.