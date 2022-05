Pininfarina riduce la perdita nel primo trimestre 2022

Pininfarina

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre del 2022 con unpari a 16,6 milioni di euro, in crescita di 1,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie al miglioramento della performance soprattutto in Italia, negli Stati Uniti e in Cina, con risultati in controtendenza in Germania. Laè stata di 1 milione di euro, rispetto ai -1,6 milioni di euro al 31 marzo 2021. Laè pari a 1,7 milioni di euro, contro i 6,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.Pininfarina "ha continuato e continua tuttora, senza particolari tensioni di cassa, atra cui quelle relative all'accordo di riscadenziamento del debito in corso (2016-2025) con alcuni istituti di credito", viene sottolineato.