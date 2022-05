Unipol, approvato piano al 2024. Aumentano utili e dividendi

Unipol

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione della compagnia assicurativa e della holdinghanno approvato il. I target finanziari del triennio di Unipol gruppo, in rialzo rispetto a quelli del precedente piano, prevedono unpari a 2,3 miliardi di euro epari a 750 milioni di euro. A livello industriale, il gruppo si pone gli obiettivi, anch'essi in crescita rispetto al piano 2019-21, di una raccolta nel comparto Danni pari a 8,9 miliardi di euro (+1,1 miliardi di euro rispetto al 2021), di cui 1 miliardo nel comparto Salute, un combined ratio Danni pari al 92,6%1 (-2,7% rispetto al 2021) e una raccolta nel comparto Vita a 5,8 miliardi di euro (+400 milioni di euro rispetto al 2021).Per UnipolSai l'obiettivo di distribuzione di dividendi nel periodo è di 1,4 miliardi. Nell'obiettivo di raccolta è di 500 milioni per i rami Danni (+200 milioni) e di 2,6 miliardi nel Vita (+200 milioni)."Presentiamo oggi il primo Piano Strategico di una nuova fase nella storia di Unipol", ha dichiarato il presidente, aggiungendo che "l'innovazione e l'evoluzione digitale guideranno il percorso di sviluppo nei prossimi anni del gruppo, aprendo, in linea con la nostra visione strategica". "Abbiamo un forte posizionamento di mercato e asset distintivi che intendiamo valorizzare, in un contesto economico e di mercato complesso, per rafforzare la nostra leadership nell'assicurazione e ampliare la nostra presenza negli", ha aggiunto, AD di UnipolSai e DG di Unipol gruppo.Il Piano "Opening New Ways" si articola su cinque direttrici strategiche che fanno leva sugli asset distintivi. La prima, chiamata "", prevede di consolidare l'eccellenza tecnica e distributiva del gruppo attraverso un uso sempre più intensivo di Data e Analytics e sviluppare una nuova piattaforma per l'offerta assicurativa Retail, potenziando l'efficacia della prima rege agenziale e completando l'evoluzione omini canale del modello distributivo. La seconda, "", intende rafforzare la leadership in ambito Salute valorizzando il centro di eccellenza UniSalute a supporto di tutte le reti distributive del gruppo, offrendo prodotti Vita in ottica Life-Cycle e con ottimizzazione dell'assorbimento di capitale.La terza è il "", che intende potenziare il modello di business bancassicurativo in sinergia con i partner bancari. La quarta è "" e punta ad accelerare l'evoluzione dell'offerta, estendendo ulteriormente l'ecosistema Mobility e rafforzando nel contempo gli ecosistemi Welfare e Property. L'ultima è stata denominata "" e prevede l'evoluzione del modello operativo attraverso l'utilizzo intensivo di nuove tecnologie, dati e automatizzazione.Dal punto di vista della, i target al 2024 comprendono: 30% di incidenza prodotti a valenza ambientale e sociale; 1,3 miliardi di euro di investimenti in ambito Sustainable Development Goals (SDGs); indice reputazionale maggiore della media di settore assicurativo; 20% del sistema di incentivazione del management Unipol legato a target ESG.NeiUnipol ha registrato unpari a 246 milioni di euro, in calo del 31,7% rispetto ai 361 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. UnipolSai ha centrato un risultato netto consolidato pari a 203 milioni di euro, in calo del 18,6%. La raccolta diretta assicurativa si è assestata a 3,4 miliardi di euro (+8,4% rispetto al 31 marzo 2021), con Danni a 2 miliardi di euro (+5,5%) e Vita a 1,4 miliardi di euro (+12,9%). Il Combined ratio netto riassicurazione è al 93%.