Interpump in pole nel FTSE MIB, assist da conti e analisti

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,59% proseguendo la scia positiva disegnata venerdì grazie ai conti trimestrali . "I risultati del primo trimestre 2022 riconfermano la straordinaria capacità del gruppo di mantenere solido l'indice di stabilità delle performance reddituali e di crescita - ha commentato il-. Pur in presenza di un quadro di assoluta difficoltà - situazione geopolitica, pandemia e inflazione con prezzi delle materie prime ed energia fuori controllo - riteniamo che anche il secondo trimestre confermerà prestazioni di eccellenza".Alla luce dei conti gli analisti dell'ufficio studi di Equita hanno rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo portandola a "buy"..Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,9%, rispetto a +2,37% del).Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 41,43 Euro. Primo supporto individuato a 39,97. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 42,89.