Open Banking, Banco Desio lancia "One-D"

(Teleborsa) - Avere una visione immediata dei propri conti correnti, anche in diversi istituti bancari, effettuare operazioni ed accedere a numerosi servizi in un'unica applicazione. Questo il servizio offerto da. L' app – spiega l'istituto in una nota – e` scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Apple Store e Play Store, con l'obiettivo di rendere piu` efficiente ed efficace l'esperienza digitale con la Banca.Nel dettagliopermette di controllare saldo e movimenti dei conti di pagamento aggregati e disporre velocemente un ordine di bonifico da un conto a scelta. Tra le funzionalita` base l'identificazione e registrazione tramite SPID e credenziali D-Web. Sara` possibile fornire informazioni in tempo reale ed accedere ad offerte personalizzate con l'aiuto di un'assistente vocale, fissare e visualizzare scadenze di pagamento, utili come promemoria, e impostare notifiche e limiti di spesa.L'aggregatore e` stato sviluppato sui principi dell'un concetto introdotto dalla. L' iniziativa europea, entrata in vigore nel 2018, ha posto le fondamenta per lo sviluppo di un ecosistema finanziario piu` aperto e collaborativo, basato sulla trasparenza e accesso alle informazioni dei conti correnti bancari.Tra ici sara` anche la, una stanza virtuale dove Banco Desio e i suoi clienti potranno interagire da remoto scambiandosi contratti da firmare digitalmente e documenti, e dove i potenziali clienti potranno sottoscrivere un contratto di conto corrente.La, con la quale i servizi di Open Banking saranno resi disponibili a tutte le aziende, consentira` alle imprese di avere a disposizione un virtual CFO per avere sotto controllo la propria situazione finanziaria con informazioni aggregate e dettagliate di ingressi e uscite e analisi predittive sui fabbisogni futuri."Con One-D continua il percorso di Banco Desio verso la digital evolution – ha commentato– con l'ampliamento dell'offerta Open Banking. Un nuovo aggregatore che ci differenzia dai competitor. Abbiamo creato qualcosa che ancora non c'era per avere una visione unitaria della propria situazione finanziaria in un unico ‘luogo' e per accedere in modo facile e veloce ad un pacchetto di servizi digitali ad hoc. Le funzionalita` dell'app sono attualmente disponibili per privati e imprenditori individuali, ma saranno presto estese anche a piccoli operatori economici e small business, con servizi in grado di creare valore aggiunto e soddisfare i loro bisogni”.