Banco Desio, OPA per cassa su SCM SIM per crescere nel wealth management

Banco di Desio e della Brianza

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -ha annunciato un'sulla totalità delle azioni ordinarie di(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management.Il corrispettivo unitario dell'offerta è pari a, che incorpora un premio pari al 2,4% per azione ordinaria di SCM rispetto al prezzo ufficiale per azione registrato alla data del 24 novembre 2025, pari a 4,50 euro, nonché un premio del 26,3%, 19,6%, 10,4% e 6,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie di SCM nei, rispettivamente, dodici, sei, tre e un mese precedenti. Il controvalore complessivo massimo risulta pari a 10.299.957,04 euro.L'offerta ha l'obiettivo didi SCM, in modo da consentirne la revoca dalle negoziazioni e il controllo totalitario da parte di Banco Desio in un contesto privato.L'offerta si inquadra nell'ambito di un progetto di investimento di Banco Desio volto ale per ampliare, con l'approccio di multi family office di SCM, le soluzioni di advisory e consulenza alla clientela con elevati patrimoni e alle famiglie imprenditoriali.La valorizzazione di SCM si realizzerà grazie ale all'ampliamento e diversificazione dell'offerta di prodotti, consentendo la creazione di un ulteriore canale di recruiting ad elevato potenziale di crescita.Banco Desio, inoltre, si attende di ricevere dall'operazione unache ci si attende possa portare, nel medio periodo a un addizionale rafforzamento nella generazione di ricavi commissionali rafforzando in maniera ancora più significativa il posizionamento del Gruppo nel segmento del Wealth Management (che ha già superato i 10 miliardi di Euro di asset gestiti).