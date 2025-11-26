Banco Desio, OPA per cassa su SCM SIM per crescere nel wealth management

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza
ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria per cassa
sulla totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM
(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management.
Il corrispettivo unitario dell'offerta è pari a 4,61 euro in contanti, cum dividendo
, che incorpora un premio pari al 2,4% per azione ordinaria di SCM rispetto al prezzo ufficiale per azione registrato alla data del 24 novembre 2025, pari a 4,50 euro, nonché un premio del 26,3%, 19,6%, 10,4% e 6,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie di SCM nei, rispettivamente, dodici, sei, tre e un mese precedenti. Il controvalore complessivo massimo risulta pari a 10.299.957,04 euro.
L'offerta ha l'obiettivo di raccogliere almeno il 95% dei diritti di voto
di SCM, in modo da consentirne la revoca dalle negoziazioni e il controllo totalitario da parte di Banco Desio in un contesto privato.
L'offerta si inquadra nell'ambito di un progetto di investimento di Banco Desio volto al rafforzamento della propria presenza nel mercato del Wealth Management
e per ampliare, con l'approccio di multi family office di SCM, le soluzioni di advisory e consulenza alla clientela con elevati patrimoni e alle famiglie imprenditoriali.
La valorizzazione di SCM si realizzerà grazie al rafforzamento della rete di consulenti finanziari
e all'ampliamento e diversificazione dell'offerta di prodotti, consentendo la creazione di un ulteriore canale di recruiting ad elevato potenziale di crescita.
Banco Desio, inoltre, si attende di ricevere dall'operazione una ulteriore crescita importante della clientela e delle masse gestite
che ci si attende possa portare, nel medio periodo a un addizionale rafforzamento nella generazione di ricavi commissionali rafforzando in maniera ancora più significativa il posizionamento del Gruppo nel segmento del Wealth Management (che ha già superato i 10 miliardi di Euro di asset gestiti).