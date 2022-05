Pirelli, rinnovato patto parasociale. Giorgio Luca Bruno indicato come AD

Pirelli

(Teleborsa) -tra i maggiori azionisti di, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB., China National Tire & Rubber Corporation (),(holding controllata da Marco Tronchetti Provera) e& C. (MTP) hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del patto parasociale relativo alla governance di Pirelli, con effetto a partire dalla data di convocazione dell'assemblea di Pirelli per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 eIl patto prevede di:tra ChemChina/CNRC e Camfin/MTP: confermare il ruolo come azionisti stabili di Pirelli di ChemChina e Camfin/MTP con il mantenimento in capo a quest'ultima per tutta la durata del rinnovo di unadi Pirelli; dare corso alla procedura di successione assicurando la continuità della cultura manageriale di Pirelli.Su quest'ultimo punto è prevista ladi Pirelli con poteri di indirizzo strategico del gruppo e di supervisione sull’implementazione del business plan di Pirelli nonché con la responsabilità dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, gli investitori e i media. Inoltre, il patto indicaal quale spetterà l'implementazione operativa delle strategie di gruppo.Per ill'accordo prevede che lo stesso sia composto da 15 componenti, la maggioranza dei quali indipendenti; 9 consiglieri (di cui 4 indipendenti) saranno designati da CNRC, 3 consiglieri (di cui 1 indipendente) saranno designati da MTP, 3 consiglieri indipendenti saranno destinati alle minoranze. L'accordo prevede anche l'istituzione di un nuovo comitato consiliare dedicato alle tematiche di sostenibilità nell'esercizio dell'attività di impresa e nei rapporti con tutti gli stakeholders.