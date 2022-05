Il sito della Polizia di Stato sotto attacco hacker del gruppo russo Killnet

(Teleborsa) - Il collettivo di cyberattivisti filorussiha rivendicato ieri, attraverso due video postati su Telegram, un nuovo attacco hacker contro il sito della, che risulta ancora irraggiungibile. Nei giorni scorsi, il gruppo di hacker aveva mandato in tilt i siti del Senato e del ministero della Difesa e aveva provato a bloccare la serata finale di Eurovision. "La notte scorsa – ha spiegato un investigatore - c'è stata una saturazione di accessi anomali, un attacco di tipo, che per alcune ore ha compromesso l'accessibilità del sito". I tecnici della Polizia postale e delle comunicazioni stanno lavorando per ripristinarne tutte le funzioni.Su Telegram i cybercriminali hanno spiegato che il nuovo episodio è unanei confronti della Polizia perché, domenica scorsa, aveva comunicato su Twitter di aver sventato le aggressioni informatiche contro l'organizzazione dell'. Ma – hanno sottolineato gli hacker russi - "Killnet non ha attaccato l'Eurovision": però a questo punto "dichiara ufficialmente guerra a 10 paesi, inclusa la menzognera polizia italiana". "Il vostro sito ha smesso di funzionare", hanno dichiarato, invitando iitaliani a rispondere "come hanno fatto per l'Eurovision".Il collettivo filorusso ha annunciato unnon solo contro l’Italia, ma anche contro gli Usa, la Germania, il Regno Unito, la Lettonia, la Romania, la Lituania, l’Estonia, la Polonia e l’Ucraina.