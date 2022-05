Ryanair

(Teleborsa) - Nasce “Wizz Air Malta” e. Gli aeromobili saranno registrati a Malta, come già ha fattoe come la stessa Wizz Air ad Abu Dhabi e nel Regno Unito.In una nota, Wizz Air ha annunciato la sottoscrizione di un “” tra l’Easa (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea) e la Direzione dell’aviazione civile di Malta (“Cad”), con obiettivo di presentare una domanda per la concessione alla sua filiale maltese di un Coa presso l’Easa e di una licenza operativa presso la Cad.In attesa della conferma da parte delle autorità, Wizz Air Malta potrà iniziare a operare nell’ottobre 2022 con aeromobili immatricolati a Malta.