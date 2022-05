Via libera al Piano RePowerEu. von der Leyen: "Mai più dipendenti dalla Russia"

(Teleborsa) - "La guerra di Putin sta sconvolgendo il mercato energetico globale e dimostra quanto dipendiamo dall'import di combustibili fossili e quanto siamo vulnerabili". Così la Presidente dellanell'annunciareper l'autonomia energetica del Continente, ribadendo la necessità di "energetica dalla Russia. Possiamo farlo".Il Piano REPowerEU - ha spiegato la Presidente - interviene su: dal lato della domanda con, dal lato dell'offerta, con ladi combustibili fossili eLa von der Leyen ha ricordato chegrazie al Green Deal e che è stata già avviata la trasformazione del nostro sistema energetico per diventare climaticamente neutrali entro il 2050. "Questo piano era già ambizioso. - ha sottolineato - Ma oggi".Il Piano RePowerEu parte dunque, il modo più rapido ed economico per affrontare l'attuale crisi energetica, ed rivede al rialzo i,al 2030. E' poi indicato un più ambizioso target per le(era il 40%) entro il 2030 e l'obiettivo didalla Russiaed il resto entro il 2026-2027. Sono poi previste una serie di azioni per aumentare e accelerare la transizione green:l'obbligo di installare(entro il 2025 per il commerciale ed entro il 2029 per il residenziale), una, GNL ed idrogeno, ,sul modello sperimentato con i vaccini anti-Covid.Sono previsti(72 sotto forma di sovvenzioni e 226 di prestiti). di cui 10 miliardi per nuove infrastrutture e connessioni per il gas ed altri 2 miliardi per le infrastrutture necessarie ad alcuni Paesi per compensare le sanzioni contro il petrolio russo e la somma restante per accelerare la transizione energetica verde. Potranno essere utilizzati tutti i prestiti originariamente messi a disposizione tramite il Recovery Funf, che solo alcuni paesi hanno richiesto per tutta la quota loro assegnata.