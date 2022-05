easyJet riduce le perdite. Prenotazioni superiori a 2019 in ultime settimane

easyJet

(Teleborsa) -ha chiuso i sei mesi al 31 marzo 2022 con unadi 545 milioni di sterline, in calo rispetto ai -701 milioni di sterline del primo semestre dell'anno fiscale 2021. La compagnia aerea a basso costo britannica ha registratoin aumento del 524% a 1.498 milioni di sterline (primo semestre 2021: 240 milioni di sterline) principalmente a causa dell'aumento della capacità e dei prodotti ausiliari venduti, che continuano a generare ricavi incrementali. Idel gruppo sono aumentati del 117% a 2.043 milioni di sterline, principalmente a causa dell'aumento della capacità di volo."Prevediamo di operare ile abbiamo una capacità in vendita di circa il 97% nel quarto trimestre con le vacanze (rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale 2019) - ha commentato il- easyJet ora sulla buona strada per trasportare oltre 1,1 milioni di clienti quest'anno finanziario"."E così, mentre torniamo a, siamo pronti a catturare l'aumento dei livelli di domanda in tutta la nostra rete. Siamo fiduciosi nei nostri piani per l'estate, che ci vedranno raggiungere livelli di volo prossimi al 2019", ha aggiunto.easyJet ha anche svelato che le prenotazioni a termine per il terzo trimestre sono vendute per il 76% e per il quarto trimestre il 36%.. Le vacanze di Pasqua hanno visto un fattore di carico del 90%. I tassi dei biglietti venduti nel quarto trimestre sono attualmente del 15% superiori al 2019 e i fattori di carico dovrebbero essere superiori al 90%.