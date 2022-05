Foot Locker stima di raggiungere fascia alta della guidance 2022

Foot Locker

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha registrato undi 133 milioni di dollari, o 1,37 dollari, nel trimestre al 30 aprile 2022, rispetto a un utile netto di 202 milioni di dollari, o 1,93 dollari per azione, per il corrispondente periodo dell'anno precedente. Ilè diminuito di 80 punti base rispetto al periodo dell'anno precedente, trainato da maggiori costi della catena di approvvigionamento e sconti leggermente superiori rispetto ai livelli storici.Lesono diminuite dell'1,9%, con l'abbigliamento che ha notevolmente superato le calzature. Lesono aumentate dell'1%, a 2.175 milioni di dollari. Escludendo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, le vendite totali del primo trimestre sono aumentate del 3%.L'è stato di 1,60 dollari per azione, 5 centesimi al di sopra delle. I ricavi sono stati leggermente inferiori alle previsioni del mercato, mentre le vendite comparabili sono diminuite di meno della metà di quanto previsto dagli analisti."Siamo, registrando un trimestre solido rispetto ai difficili confronti tra stimolo fiscale e promozioni ai minimi storici dello scorso anno - ha affermato- I nostri progressi nell'ampliamento e nell'arricchimento del nostro assortimento continuano". "Continuiamo a utilizzare la nostra flessibilità immobiliare per ottimizzare la nostra footprint ed evolvere le nostre capacità omnicanale", ha aggiunto.La società prevede ora di raggiungere ilper l'intero anno. Le vendite totali sono attese nella parte alta dell'intervallo tra -4% e -6%, mentre l'utile per azione rettificato dovrebbe essere nella parte alta dell'intervallo tra 4,25 e 4,60 dollari.