Anima, Amundi Asset Management ha partecipazione del 5,161%

(Teleborsa) -ha unanell'azionariato di, gruppo del risparmio gestito quotato su Euronext Milan. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene indicato che l'operazione è del 17 maggio scorso. La quota è divisa tra le società Cpr Asset Management Sa, Amundi Società Di Gestione Del Risparmio Spa, Nh Amundi Asset Management Co Ltd, Amundi Hong Kong Ltd, Amundi Japan Ltd, Societe Generale Gestion (S2g), Lyxor International Asset Management, Amundi Asset Management.Amundi Asset Management risulta quindi, dietro a(20,622%),(10,324%) e Francesco Gaetano Caltagirone (3,192%), sempre secondo quanto risulta dai dati Consob.