Amundi e ICG siglano partnership strategica per sviluppo e distribuzione prodotti canale wealth

Amundi

ICG

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali tradizionali in Europa, e, uno dei principali gestori patrimoniali europei nei mercati privati, hanno raggiunto unin base al quale Amundi sarà ila livello globale nel canaleper i prodotti evergreen e alcuni altri prodotti di ICG, mentre ICG sarà ildi tali prodotti per la divisione distribuzione di Amundi.L'intesa prevede anche lospecificamente rivolti e adatti agli investitori wealth; inoltre, Amundi acquisirà una, diventando un azionista strategico senza effetti diluitivi per gli attuali azionisti di ICG e consolidando la partnership a lungo termine. Amundi nominerà un amministratore non esecutivo nel Cda di ICG, consentendogli di partecipare attivamente alle decisioni strategiche del gruppo.Questo accordo crea nuove, sottolineano i due gestori. Permette addi beneficiare dell'esperienza di investimento e del track record di performance di ICG per accelerare la distribuzione di private asset, uno dei mercati più dinamici nell'asset management.beneficerà della capacità distributiva internazionale di Amundi nel canale wealth e della sua capacità di strutturazione nella progettazione di soluzioni di investimento per i clienti wealth, un segmento in forte crescita nei mercati privati.gestisce quasi 125 miliardi di dollari (108 miliardi di euro) di asset per conto di clienti prevalentemente istituzionali attraverso diverse strategie, mentregestisce attualmente 70 miliardi di euro di asset nella sua piattaforma di mercati privati.La partnership tra ICG e Amundi consentirà a, serviti dalla rete distributiva mondiale di Amundi, di accedere a diverse strategie di ICG per i mercati privati, diversificate e ad alte prestazioni, attraverso prodotti specificamente mirati alla gestione patrimoniale e alla pianificazione previdenziale.Questa partnership consentirà inoltre ad Amundi di offrire aopportunità di diversificazione e di espansione della propria allocazione agli asset privati, in particolare nel private debt., ha commentato: "Questa partnership con ICG, leader riconosciuto e diversificato nei mercati privati, rappresenta una straordinaria opportunità per offrire ai nostri clienti distributori, nonché alle entità e ai clienti del gruppo Crédit Agricole, l'accesso a strategie ad alte prestazioni con comprovata esperienza, storicamente riservate agli investitori istituzionali. È pienamente in linea con le priorità del piano strategico di Amundi, che mirano a rafforzare la nostra leadershipampliando la nostra offerta in segmenti promettenti, supportati da trend di lungo termine. È il caso del mercato dei private asset, la cui apertura agli investitori facoltosi soddisfa le loro crescenti esigenze di diversificazione e accumulo di risparmi a lungo termine per la pensione. Questa partnership apre nuove opportunità molto promettenti per entrambe le parti e si prevede che sarà un motore di crescita redditizia e sostenibile a vantaggio di tutti i nostri stakeholder".