Autogrill, attività in Russia sono in corso di dismissione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha affermato che. Lo si legge nellepubblicate in vista dell'assemblea del 26 maggio. A un quesito che chiedeva se il gruppo avesse conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro, la società ha risposto: "La società HMSHost Russia LLC detiene unpresso una banca russa controllata da Banca Intesa, il cui saldo a fine anno 2021 risulta di poco superiore ai 2 milioni di controvalore in euro".Il 10 marzo Autogrill aveva definito l'esposizione alla Russia come "", termine ripetuto anche nelle risposte al socio. Il gruppo italiano eragrazie a partnership con Novikov Group e Ginza Project, operatori leader nel mercato della ristorazione russo.