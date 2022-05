Alpian e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking avviano collaborazione strategica

(Teleborsa) -hanno avviato unaper accelerare lo sviluppo dell’offerta di dper la clientela di Fideuram-ISPB, facendo leva sulle competenze maturate da Alpian su un servizio di wealth management via app.La collaborazione così si espande dopo, realizzato nell’aprile 2022, nel round di finanziamento Series B+ da parte di Fideuram-ISPB in Alpian, la prima banca private digitale svizzera. L'Istituto italiano ha infatti trovato in Alpian un partner strategico con il quale collaborare perdella sua offerta di, attualmente utilizzati da 60.000 clienti., responsabile di Banca Diretta di Fideuram-ISPB, ha affermato "abbiamo trovato in Alpian un partner ideale per lo sviluppo dei servizi di digital wealth management di Banca Diretta, valorizzando l’esperienza di un team che sta costruendo un’esperienza nativa digitale nel private con tecnologie all’avanguardia".Per, CEO di Alpian, "questa collaborazione strategica è una dimostrazione che dal lavoro congiunto di una grande banca private leader di mercato con una nuova banca private digitale si può creare valore per i clienti, il personale e gli stakeholders di Fideuram-ISPB".