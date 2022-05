Borsa, titolo Terna aggiorna massimo storico

Terna

(Teleborsa) - Il titolochiude la seduta odierna in Borsa al prezzo di 8,334 euro/azione (+2,06%) e aggiorna il massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004.Ilha migliorato il precedente record toccato alla chiusura della seduta dello scorso 11 aprile, quando il valore di un’azione della società che gestisce la rete di trasmissione nazionale raggiunse gli 8,264 euro.Ieri Terna ha annunciato un investimento di oltre 200 milioni di euro per la nuova rete elettrica dei Giochi olimpici e paralimpici ‘Milano-Cortina 2026’ al fine di incrementare, con opere a ridotto impatto paesaggistico, l’affidabilità energetica nei luoghi in cui si svolgeranno le Olimpiadi invernali.