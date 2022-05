Davos, Gentiloni: Recessione in Ue si può evitare

(Teleborsa) - Ail clima èper l'economia mondiale, e questo perdella crescita,Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economicia margine del"Siche abbiamo per evitare che la frenata si traduca in recessione"; a partire dal recovery dove il Governo italiano "sta lavorando con grande determinazione" e con misure "temporanee e mirate per le aiutare famiglie più vulnerabili" come laSulla possibilità di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia: "Ci stiamo lavorando, penso che nei prossimi giorni non sia impossibile, ha detto l'Eurocommissarioche haaggiunto:, ma onestamente abbiamo qualche difficoltà in più sulla proposta della Commissione di acquisti comuni del gas liquefatto. Speriamo di arrivarci, ma unGentiloni ha anche voluto precisare che "di nessun tipo, in nessun anfratto delle centinaia e centinaia di pagine di raccomandazioni che facciamo ha sottolineato, soffermandosi sulla polemica politica in Italia. "C'è stata come sempre - ha detto - la sottolineatura che la tassazione sul lavoro in Italia è molto elevata", e quindi in qualche modo questo problema va affrontato, e la- che peraltro è la politica del Governo italiano - di aggiornare iqualcuno aumenteràanche sulla sospensione del"Penso che la Germania abbia avuto un atteggiamento costruttivo nel recepire la nostra proposta e penso che sia comprensibile la preoccupazione non solo della Germania,"Noi - ha aggiunto Gentiloni - abbiamo deciso di attivare la clausola di sospensione delle procedure delma non vogliamo che questa decisione sia considerata come una specie di luce verde a misure di sostegno universali indiscriminate. Dobbiamoessere tutti consapevoli del fatto che siamo in una fase diversa - ha proseguito Gentiloni -, la crisi della pandemia rendeva necessario unsostegno universale a tutte le imprese, a tutti i lavoratori. Ora il quadro sta cambiando e le misure di sostegno devono essere piu'mirate e temporanee, ma la clausola di sospensione sarà molto utile per passare da questa fase di sostegno universale alla fase mirata e quindi io sono molto soddisfatto che siamo riusciti a far passare