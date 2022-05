(Teleborsa) -l’unico volo no-stop per l'isola croata di BRAC, in Dalmazia.I voli saranno operati con aeromobili Dash8-400 da 78 posti.Con questa apertura, a partire dal 9 luglio, il network dell'aeroporto di Milano Bergamo conta 130 destinazioni in 38 Paesi, operati da 21 compagnie aeree.