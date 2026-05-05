AIRIDEA aprirà le operazioni l’8 giugno da Genova

(Teleborsa) - La compagnia aerea AIRIDEA, con base a Genova, ha annunciato l’inizio delle operazioni il prossimo 8 giugno con l’attivazione di una serie di collegamenti regionali per rendere più semplice e veloce spostarsi tra città italiane oggi poco o non connesse tra loro. riducendo tempi e complessità nei trasferimenti su gomma.



Il network iniziale prevede collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo e Alghero e Firenze. AIRIDEA è la prima realtà nel trasporto aereo a introdurre collegamenti diretti da Genova verso Trieste, Venezia, Bergamo e Firenze e ritorno, ampliando in modo significativo la connettività della Liguria, a beneficio non solo dei privati ma anche delle aziende che necessitano di servizi rapidi per le proprie esigenze.



L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti del vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte AIRIDEA per la stagione estiva. Nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i BAE Jetstream 32 da 18 posti.



"Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte B2B e B2C, per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo" ha dichiarato Gianmarco Vivado, CEO di AIRIDEA.



Airidea collegherà l’aeroporto di Milano Bergamo a Genova con frequenza trisettimanale (martedì, mercoledì e sabato), Perugia (ogni martedì) e Rimini (ogni sabato).

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