Avio, nuova data per lancio volo VV29 fissata al 19 maggio

(Teleborsa) - A seguito della conclusione degli accertamenti relativi al problema tecnico individuato in una linea di produzione di un componente di un sottosistema dopo l'integrazione del lanciatore per il volo VV29, la nuova data di lancio è stata fissata per il 19 maggio 2026 alle 00:52 ora locale (03:52 UTC, 05:52 CEST). Lo si legge in una nota di Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.



Le attività sono state condotte in stretto coordinamento con tutti i partner coinvolti. Il Vega C e il suo carico utile, il satellite SMILE, si trovano in condizioni stabili e di sicurezza.

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