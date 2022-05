Macy’s migliora previsioni su utile annuale dopo Q1 sopra le attese

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratoper 5,35 miliardi di dollari nel, superiori ai 4,71 miliardi di un anno prima. Lenei negozi di proprietà di Macy's - una misura chiave della performance nel settore retail - sono state in aumento del 12,8%, mentre lesono aumentate del 2% rispetto al primo trimestre del 2021 e del 34% rispetto al primo trimestre del 2019. L'è stato di 1,08 dollari, contro gli 0,39 dollari di un anno fa. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile di 0,82 dollari per azione su ricavi per 5,33 miliardi di dollari."La nostra azienda ha ottenuto risultati solidi nel primo trimestre nonostante un. Abbiamo ottenuto ottimi guadagni, battendo le nostre stime e vendite in linea con le nostre aspettative - ha affermato il CEO Jeff Gennette - Mentre le pressioni macroeconomiche sulla spesa dei consumatori sono aumentate durante il trimestre, i nostri clienti hanno continuato a fare acquisti. Abbiamo assistito a un notevole, oltre a una continua forza nelle vendite di beni di lusso".Nonostante l'incertezza all'interno del contesto macroeconomico, la società ha confermato le sue indicazioni sulle vendite annuali per il 2022 eper tenere conto dei riacquisti di azioni del primo trimestre 2022 e delle migliori aspettative per le entrate delle carte di credito.Macy's prevedecomprese tra 24,46 miliardi e 24,70 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022, uncompreso tra 4,53 e 4,95 dollari (rispetto alla precedente previsione di 4,13-4,52 dollari), un margine EBITDA rettificato dall'11,2% all'11,7% (rispetto alla precedente previsione di 11-11,5%).